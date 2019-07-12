Ранее сообщалось, что поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. В мае Госдеп США предупреждал Турцию о негативных последствиях покупки С-400. В апреле в НАТО поддержали Турцию по вопросу о закупке С-400, назвав это суверенным правом Анкары.

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

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