Армия и оружие

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в ТурциюRT на русском 07:16

Ранее сообщалось, что поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. В мае Госдеп США предупреждал Турцию о негативных последствиях покупки С-400. В апреле в НАТО поддержали Турцию по вопросу о закупке С-400, назвав это суверенным правом Анкары.
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Начало поставок компонентов российских С‐400 в Турцию обеспокоило НАТО

Телеканал 360°08:07

В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Взгляд.ру06:45

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Газета.Ru09:31

Турция проигнорировала угрозы США по С-400

РБК14:41

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

RT на русском07:16

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО

Известия06:59

В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

ТАСС06:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество

Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД

Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Кино

Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг

Обновлено в 08:00
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.
Обновлено в 10:26
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Ещё один пляж в Крыму залило зловонной массой

В обводном канале на Аршинцевской косе в Крыму зафиксирован слив зловонной массы.
Обновлено в 10:20
Религия

Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Общество

Составлен рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников

Топ-45 российских вузов, чьи выпускники 2013–2018 годов являются самыми высокооплачиваемыми в сфере экономики и финансов, представил сервис по поиску работы Superjob.
Обновлено в 01:41
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