Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27Известия 12:10

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
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Как сообщает телеканал CNN
, в НАТО посчитали, что российский пилот направил свой истребитель по опасной траектории наперерез истребителю F-18, заставив самолет альянса маневрировать, чтобы избежать столкновения.
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