с чего всё началось

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Политика Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17 Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".

Политика Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Авто Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Минприроды: Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки леса.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Технологии Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Экономика Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Наука Человеческое тепло в электроэнергию: новые материалы смогут питать гаджеты вечно В последние годы ученые начали искать альтернативу термоэлектрикам на основе сплавов – и нашли ее в полимерных материалах.

Происшествия В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.

Происшествия В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Шоу-бизнес Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела До недавнего времени дом, в котором решил жить Бондарчук с Паулиной, называли одним из самых лучших в Москве.

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Политика США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, смягчающие меры по реализации Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений.

Армия и оружие Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.

Общество Россияне стали чаще умирать от алкоголя От случайных отравлений алкоголем за первую половину года умерло 3932 человека, годом ранее — 3246 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.