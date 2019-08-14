Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27Известия 12:10
Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал CNN, в НАТО посчитали, что российский пилот направил свой истребитель по опасной траектории наперерез истребителю F-18, заставив самолет альянса маневрировать, чтобы избежать столкновения.Ридус16:00
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Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17
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Армия и оружие
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Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Армия и оружие
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
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УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Наука
Человеческое тепло в электроэнергию: новые материалы смогут питать гаджеты вечно
В последние годы ученые начали искать альтернативу термоэлектрикам на основе сплавов – и нашли ее в полимерных материалах.
Обновлено 07 августа в 20:02
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В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку
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"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
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Здоровье
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Политика
США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, смягчающие меры по реализации Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений.
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Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
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Армия и оружие
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
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Россияне стали чаще умирать от алкоголя
От случайных отравлений алкоголем за первую половину года умерло 3932 человека, годом ранее — 3246 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
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Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом»
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