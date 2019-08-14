с чего всё началось

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Политика В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.

Политика Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Культура Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Экономика Трамп заявил о росте инвестиций в США Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Здоровье Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Шоу-бизнес Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.

Политика Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Путешествия Среди жителей РФ растет популярность отдыха за границей – туроператоры Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ломидзе, по итогам летнего туристического сезона 2019 года самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край.

Происшествия Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Политика Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".

Экономика «Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы "Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.

Экономика Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.