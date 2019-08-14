с чего всё началось

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Экономика Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредиты По статистике, большинство заемщиков погашают долги раньше срока Аналитики Сбербанка заявили, что россияне берут потребительные кредиты не для того, чтобы "свести концы с концами", и заявления о закредитованности населения не подтверждаются в связи с высоким уровнем досрочных погашений.

Технологии Бесплатный российский оператор обновил тарифы «Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Происшествия СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.

Происшествия В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

Общество Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве Свыше 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве.

Политика Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.

Футбол «Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Авто BMW показала гибридный BMW 330e Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.

Экономика Определены даты проведения ПМЭФ-2020 Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.

Экономика В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Культура «Квартал 95» впервые спародировал Зеленского «Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Армия и оружие Вслед за ДРСМД: в США заявили о выходе из Договора по СНВ-III По данным информационного агентства «Reuters», Соединённые Штаты Америки намерены вслед за выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, покинуть и Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III – прим. ред.), поводом чему является взрыв, произошедший несколько дней назад на военном объекте ВМФ России в Архангельской области.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя блокадницей Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.