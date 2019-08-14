Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27Известия 12:10
Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
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с чего всё началось
CNN отмечает, что, по словам представителя НАТО, один из российских истребителей Су-27 почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом.Утро.ru12:42
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