Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27Известия 12:10

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
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с чего всё началось
CNN отмечает
, что, по словам представителя НАТО, один из российских истребителей Су-27 почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом.
Утро.ru12:42

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НАТО назвала опасным маневр российского пилота в ситуации с самолетом Шойгу

Ведомости12:02

В НАТО назвали небезопасным манёвр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27

RT на русском12:50

В НАТО обвинили сопровождавший самолет Шойгу Су-27 в небезопасном маневре

РБК12:35

Представитель НАТО счел маневр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27 небезопасным

Газета.Ru13:27

В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 «небезопасным»

РИА Новости13:09

В НАТО назвали небезопасным маневр российского пилота во время инцидента с самолетом Шойгу

ТАСС11:19

Россию обвинили в опасном отгоне истребителя НАТО от самолета Шойгу

Lenta.ru11:10
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Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Политика

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.
Обновлено в 14:20
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Космос

Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов

Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ).
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Наука

Титан помог синтезировать молекулы с биологически активным азетидиновым фрагментом

Николь Эрин Бенке (Nicole Erin Behnke) с коллегами из Университета Райса предположили, что, можно синтезировать молекулы с азетидиновым фрагментом в более мягких условиях.
Обновлено вчера в 11:43
Кино

«Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде»

Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.
Обновлено в 13:12
Хоккей

«Амур» обыграл «Динамо» из Пардубице на предсезонном турнире в Чехии

Хабаровский хоккейный клуб "Амур" обыграл "Динамо" (Пардубице, Чехия) на предсезонном товарищеском турнире Мемориал Збынека Кусы.
Обновлено в 15:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Футбол

Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв)

14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Обновлено в 15:15
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

В Торонто простились с Аллой Вербер

Не было в Торонто и близкой подруги Вербер, телеведущей Елены Малышевой, которая не успела сделать визу к назначенной дате.
Обновлено в 15:00
Политика

Борцы с коррупцией задержали старшего помощника прокурора Токмока

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали старшего помощника прокурора Токмока, сообщила пресс-служба госкомитета.
Обновлено в 09:36
Политика

Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол

Счет 2:3: «Порту» не удалось догнать «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома

Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома.
Обновлено в 15:17
Технологии

Бесплатный российский оператор обновил тарифы

«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
Обновлено в 04:02
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
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