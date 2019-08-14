с чего всё началось

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.

Политика В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Космос Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ).

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Наука Титан помог синтезировать молекулы с биологически активным азетидиновым фрагментом Николь Эрин Бенке (Nicole Erin Behnke) с коллегами из Университета Райса предположили, что, можно синтезировать молекулы с азетидиновым фрагментом в более мягких условиях.

Кино «Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде» Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Футбол Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв) 14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Шоу-бизнес В Торонто простились с Аллой Вербер Не было в Торонто и близкой подруги Вербер, телеведущей Елены Малышевой, которая не успела сделать визу к назначенной дате.

Политика Борцы с коррупцией задержали старшего помощника прокурора Токмока Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали старшего помощника прокурора Токмока, сообщила пресс-служба госкомитета.

Политика Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Футбол Счет 2:3: «Порту» не удалось догнать «Краснодар» Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Футбол Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома.

Технологии Бесплатный российский оператор обновил тарифы «Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.