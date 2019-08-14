Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27Известия 12:10

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
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с чего всё началось
CNN отмечает
, что, по словам представителя НАТО, один из российских истребителей Су-27 почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом.
Утро.ru12:42

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В НАТО назвали небезопасным маневр российского пилота во время инцидента с самолетом Шойгу

ТАСС11:19

НАТО назвала маневр российского Су-27 в небе над Балтикой небезопасным

РИА Новости12:40

В НАТО обвинили сопровождавший самолет Шойгу Су-27 в небезопасном маневре

РБК12:35

НАТО назвала опасным маневр российского пилота в ситуации с самолетом Шойгу

Ведомости12:02

В НАТО сочли небезопасным маневр российского пилота во время инцидента с самолетом Шойгу

Газета.Ru11:38

В НАТО сочли небезопасным маневр российского пилота в ходе инцидента с самолетом Шойгу

URA.Ru12:04

Россию обвинили в опасном отгоне истребителя НАТО от самолета Шойгу

Lenta.ru11:10
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Экономика

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО

Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Обновлено в 10:17
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика

Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами

В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз

Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил право выдворять протестующих из терминала

На прошлой неделе к уличным митингам добавились забастовки сотрудников в ряде учреждений Гонконга.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа

Обновлено вчера в 09:18
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Венгеру

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к экс-наставнику Арсену Венгеру, информация о котором появилась во французских СМИ.
Обновлено в 12:13
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Накануне похорон Вербер Малышева поделилась воспоминаниями о ней

В среду, 14 августа, мир моды простится с Аллой Вербер, фэшн-директором ЦУМа, скончавшейся 6 числа в Италии.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Детские медучреждения Волгоградской области оснащают новой техникой

В помещениях, которые будут оснащены новой техникой, заканчивается ремонт.
Обновлено в 09:08
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