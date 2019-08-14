с чего всё началось

Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Экономика «Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Технологии Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Политика В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Происшествия При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Политика Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.

Происшествия Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Политика Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.

Происшествия Аэропорт Гонконга получил право выдворять протестующих из терминала На прошлой неделе к уличным митингам добавились забастовки сотрудников в ряде учреждений Гонконга.

Общество Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Футбол В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Венгеру Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к экс-наставнику Арсену Венгеру, информация о котором появилась во французских СМИ.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.

Шоу-бизнес В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Шоу-бизнес Накануне похорон Вербер Малышева поделилась воспоминаниями о ней В среду, 14 августа, мир моды простится с Аллой Вербер, фэшн-директором ЦУМа, скончавшейся 6 числа в Италии.