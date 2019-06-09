Армия и оружие
В НАТО раскрыли цель масштабных военных учений на БалтикеИзвестия 02:43
В учениях примут участия суда 18 стран – членов НАТО и партнеров альянса. В маневрах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих.
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Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
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Несмотря на вышеперечисленные практические достоинства, «Крузак-коротышка» насмешил своей необычной внешностью пользователей сети.
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Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.
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В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57