с чего всё началось

НАТО знает способ, как «подавить» Россию в Республике Крым и Калининградской области. Данный «четкий метод» позволит Североатлантическому альянсу «действовать в условиях блокирования доступа», заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.

В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: В экономику Петербурга инвестировали один триллион рублей

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США «В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — цитирует ТАСС Герасимова.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие «Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал".

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит» Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.

Армия и оружие Армия и оружие Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета Командование тоже не оценило креативность и чувство юмора Гуссена: в приказе сказано, что он уволен за "неполное служебное соответствие и утрату доверия".

Армия и оружие Армия и оружие Египтяне показали новую разведмашину на базе МТЛБ Разработку новой разведывательной машины под индексом MTLB-V вела государственная компания Arab International Optronics Organization (AIOEGY), являющаяся дочерним предприятие министерства обороны Египта.

Армия и оружие Армия и оружие «Соколы России» покажут высший пилотаж под Владивостоком В пятницу, 7 декабря, на аэродроме Центральная Угловая рядом с Владивостоком в рамках торжеств пройдет авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине успешно испытали новую крылатую ракету «Нептун» На Украине прошли успешные испытания новой противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» отечественного производства.

Армия и оружие Армия и оружие На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Алеппо прошел митинг памяти погибших медсестер из России Траурный митинг, посвященный памяти погибших два года назад при исполнении служебного долга медсестер из России Надежды Дураченко и Галины Михайловой, прошел в сирийском городе Алеппо.