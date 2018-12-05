Армия и оружие

В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Известия
07:51

НАТО знает способ, как «подавить» Россию в Республике Крым и Калининградской области. Данный «четкий метод» позволит Североатлантическому альянсу «действовать в условиях блокирования доступа», заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Известия07:51
с чего всё началось
Глава второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис признал, что в Соединенных Штатах знают, как победить России в особо важных для нее стратегических районах - Крыму и Калининграде, пишет Business Insider
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Газета.Ru04:59

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В НАТО «подобрали» ключи к российской обороне в Крыму и Калининграде

URA.Ru07:23

В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

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СМИ рассказали о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

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В США заявили о возможности победить Россию в Крыму и Калининграде

Газета.Ru04:59

Отвечать будет некому: в Госдуме пригрозили НАТО уничтожением в случае агрессии против РФ в Крыму и Калининграде

ФАН05:37

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Lenta.ru01:47

НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:01
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу: В экономику Петербурга инвестировали один триллион рублей

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

«В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — цитирует ТАСС Герасимова.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану

Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал".
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»

Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию

В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса

Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета

Командование тоже не оценило креативность и чувство юмора Гуссена: в приказе сказано, что он уволен за "неполное служебное соответствие и утрату доверия".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Египтяне показали новую разведмашину на базе МТЛБ

Разработку новой разведывательной машины под индексом MTLB-V вела государственная компания Arab International Optronics Organization (AIOEGY), являющаяся дочерним предприятие министерства обороны Египта.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

«Соколы России» покажут высший пилотаж под Владивостоком

В пятницу, 7 декабря, на аэродроме Центральная Угловая рядом с Владивостоком в рамках торжеств пройдет авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод

В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

На Украине успешно испытали новую крылатую ракету «Нептун»

На Украине прошли успешные испытания новой противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» отечественного производства.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели

На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

В сирийском Алеппо прошел митинг памяти погибших медсестер из России

Траурный митинг, посвященный памяти погибших два года назад при исполнении служебного долга медсестер из России Надежды Дураченко и Галины Михайловой, прошел в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Военный эксперт заявил, что противники не смогут противостоять «Пересвету»

Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что противники не смогут противостоять лазерному комплексу "Пересвет".
Обновлено в 07:32
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