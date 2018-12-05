Армия и оружие
В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде
В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и КалининградеИзвестия07:51
НАТО знает способ, как «подавить» Россию в Республике Крым и Калининградской области. Данный «четкий метод» позволит Североатлантическому альянсу «действовать в условиях блокирования доступа», заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Известия07:51
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с чего всё началось
Глава второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис признал, что в Соединенных Штатах знают, как победить России в особо важных для нее стратегических районах - Крыму и Калининграде, пишет Business Insider.Газета.Ru04:59
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