Армия и оружие

В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море
Известия
09:29

В альянсе пока не видят необходимости в подобном шаге, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко направить корабли в акваторию. Она отметила, что корабли альянса в 2018 году провели 120 дней в Черном море против 80 в прошлом году.
Известия09:29

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В НАТО жестко напомнили забывчивому Порошенко о своем присутствии в Черном море

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В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море

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НАТО отказалось дополнительно «устрашать Россию» в Черном море по требованию Порошенко

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НАТО напомнило Порошенко о своём присутствии в Чёрном море

RT на русском08:38

В НАТО напомнили Порошенко, что уже присутствуют в Черном море

Газета.Ru08:32

НАТО напомнила Порошенко, что уже присутствует в Черном море

ТАСС08:19

В НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Чёрное море

НТВ06:57
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

С-400 полностью закрыли небо над Крымом

Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Минобороны РФ наградило гражданина Чехии медалью

Житель Чехии Вацлав Билицкий получил медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу

По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»

Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Иран продолжает наращивать разработку и производство ракет, заявили в США

Госдепартамент США считает, что Иран продолжает наращивать разработки и производство ракет, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

ООН ожидает разрешения на доставку помощи в лагерь «Рукбан» в Сирии

Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

9 тысяч часов в небе провели ставропольские лётчики

Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Порошенко выписал попавшим в СИЗО морякам по 1700 у.е

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал премировать по 50 тысяч гривен (примерно, $1700) каждого, задержанного в Керченском проливе нарушителя российской границы.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Microsoft поставит очки дополненной реальности для армии США

Обновлено в 12:33
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