с чего всё началось

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО получила кодовое название SSC-X-9 Skyfall. Об этом на своей странице в Twitter 20 ноября сообщил журналист The Diplomat Анкит Панда.

Армия и оружие Армия и оружие Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу в Анапе призвал к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление, ГРУ) Игоря Коробова, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Первую очередь нового военного аэродрома достроили в Крыму «Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе Ранее стало известно, что морская пехота США вместе с пограничниками приступила к постройке укреплений, в том числе растяжке колючей проволоки на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия Совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения контртеррористической операции в Сирии является приоритетной задачей развития армии и флота, отметили в СФ.

Армия и оружие Армия и оружие Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.

Армия и оружие Армия и оружие Фантастический маневр Су-57 показали на видео Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.

Армия и оружие Армия и оружие Международные следователи игнорируют данные России по MH17 Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, которые передала Россия.

Армия и оружие Армия и оружие Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга Военные России и Индии в ходе совместных учений «Индра-2018» на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш провели занятия по огневой подготовке, во время которых военнослужащие использовали оружие другой страны.

Армия и оружие Армия и оружие Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет Гражданин США Рэй Чавес, который был самым старым из ветеранов, переживших атаку Японии на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор, скончался в возрасте 106 лет в Калифорнии.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

Армия и оружие Армия и оружие Военные базы США досягаемы для иранских ракет, заявили в КСИР

Армия и оружие Армия и оружие В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Армия и оружие Армия и оружие Назначен новый командир 201-й военной базы РФ в Таджикистане