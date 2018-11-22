Армия и оружие

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»
Известия
03:51

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО получила кодовое название SSC-X-9 Skyfall. Об этом на своей странице в Twitter 20 ноября сообщил журналист The Diplomat Анкит Панда.
Известия03:51
с чего всё началось
Российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»), сообщил в Twitter
 журналист The Diplomat Анкит Панда.
Lenta.ruвчера в 16:18

Подробнее о событии

Координаты «Скайфолл»: НАТО придумало угрожающее обозначение ракеты «Буревестник»

РЕН ТВ04:10

В НАТО увидят реальное падение небес: Альянс кодифицировал ракету «Буревестник»

ФАН05:09

Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»

ТК Звезда04:02

Skyfall. В НАТО кодифицировали российскую ракету с ядерной энергоустановкой

Life.ru03:56

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

Известия03:51

Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

РИА Новости00:48

Супероружие России получило код НАТО

Lenta.ruвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Армия и оружие

Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу в Анапе призвал к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление, ГРУ) Игоря Коробова, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Первую очередь нового военного аэродрома достроили в Крыму

«Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Ранее стало известно, что морская пехота США вместе с пограничниками приступила к постройке укреплений, в том числе растяжке колючей проволоки на границе с Мексикой.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения контртеррористической операции в Сирии является приоритетной задачей развития армии и флота, отметили в СФ.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Фантастический маневр Су-57 показали на видео

Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Международные следователи игнорируют данные России по MH17

Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, которые передала Россия.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга

Военные России и Индии в ходе совместных учений «Индра-2018» на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш провели занятия по огневой подготовке, во время которых военнослужащие использовали оружие другой страны.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Гражданин США Рэй Чавес, который был самым старым из ветеранов, переживших атаку Японии на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор, скончался в возрасте 106 лет в Калифорнии.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Военные базы США досягаемы для иранских ракет, заявили в КСИР

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Назначен новый командир 201-й военной базы РФ в Таджикистане

Обновлено в 00:59
Армия и оружие

На российской военной базе в Армении завершено оборудование пунктов обогрева военнослужащих на горных полигонах

На российской военной базе в Армении в связи с резким снижением температуры окружающей среды и сложными погодными условиями на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз и в парках боевых машин оборудовано около 50 пунктов обогрева военнослужащих.
Обновлено в 07:13
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное