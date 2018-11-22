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Армия и оружие Армия и оружие Военные базы США досягаемы для иранских ракет, заявили в КСИР Американские военные базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амира Али Хаджизаде.

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