Армия и оружие
Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО получила кодовое название SSC-X-9 Skyfall. Об этом на своей странице в Twitter 20 ноября сообщил журналист The Diplomat Анкит Панда.
Известия03:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Игоря Коробова, возглавлявшего ГРУ.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму
В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Пентагону разрешили использовать боевое оружие на границе с Мексикой
В конце октября Пентагон направил 5,2 тысячи военных на границу с Мексикой для выполнения операции «Верный патриот».
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения контртеррористической операции в Сирии является приоритетной задачей развития армии и флота, отметили в СФ.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Военные базы США досягаемы для иранских ракет, заявили в КСИР
Американские военные базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амира Али Хаджизаде.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу
Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа
Сапёры проверяют и кварталы, в которые вернулись мирные жители.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
США потратят 50 млн долларов на ремонт военных объектов в Польше
Соединенные Штаты намерены потратить порядка 50 миллионов на ремонт и строительство военных объектов на территории Польши.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
У самой секретной подлодки РФ появился экипаж
Отсеки для спецоборудования увеличили длину корабля до 184 метров - таким образом "Белгород" стал самой большой в мире субмариной, перекрыв рекорд легендарных АПЛ типа "Акула".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Силовики открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки
Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.
Обновлено в 03:04