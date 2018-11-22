Армия и оружие

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»
Известия
03:51

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО получила кодовое название SSC-X-9 Skyfall. Об этом на своей странице в Twitter 20 ноября сообщил журналист The Diplomat Анкит Панда.
Известия03:51

Подробнее о событии

Координаты «Скайфолл»: НАТО придумало угрожающее обозначение ракеты «Буревестник»

РЕН ТВ04:10

Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»

ТК Звезда04:02

Skyfall. В НАТО кодифицировали российскую ракету с ядерной энергоустановкой

Life.ru03:56

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

Известия03:51

В НАТО выбрали название для российской ракеты «Буревестник»

REGNUM01:15

Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

РИА Новости00:48

Супероружие России получило код НАТО

Lenta.ruвчера в 16:18
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Армия и оружие

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Игоря Коробова, возглавлявшего ГРУ.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Пентагону разрешили использовать боевое оружие на границе с Мексикой

В конце октября Пентагон направил 5,2 тысячи военных на границу с Мексикой для выполнения операции «Верный патриот».
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения контртеррористической операции в Сирии является приоритетной задачей развития армии и флота, отметили в СФ.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Военные базы США досягаемы для иранских ракет, заявили в КСИР

Американские военные базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амира Али Хаджизаде.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Фантастический маневр Су-57 показали на видео

Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

Сапёры проверяют и кварталы, в которые вернулись мирные жители.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

США потратят 50 млн долларов на ремонт военных объектов в Польше

Соединенные Штаты намерены потратить порядка 50 миллионов на ремонт и строительство военных объектов на территории Польши.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

У самой секретной подлодки РФ появился экипаж

Отсеки для спецоборудования увеличили длину корабля до 184 метров - таким образом "Белгород" стал самой большой в мире субмариной, перекрыв рекорд легендарных АПЛ типа "Акула".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Силовики открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки

Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.
Обновлено в 03:04
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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