с чего всё началось

НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.

Политика Политика Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток.

Политика Политика Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета» Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.

Политика Политика Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.

Политика Политика Туск: Британия и ЕС останутся друзьями Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов Ранее 25 ноября в ДНР заявили об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ленинское 10 минами.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Политика Политика Ирак отказал США в компенсациях за «военную поддержку» Руководство Ирака как минимум дважды отвергало требования президента США Дональда Трампа относительно компенсаций за военную поддержку Багдада Соединенными Штатами.

Политика Политика Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши Украинские владельцы автомобилей, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать КПП на границе с Польшей в Волынской и Львовской областях.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Политика Политика Замминистра энергетики Казахстана Шкарупа освобожден от должности Подозреваемый в хищениях заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа освобожден от должности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.