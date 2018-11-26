Политика
НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
РБКвчера в 17:39
с чего всё началось
НАТО призывает российские власти обеспечить беспрепятственный доступ украинским кораблям в Азовское море, сказано в обращении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.Медиазонавчера в 16:16
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НАТО и ЕС требуют от России «немедленно деэскалировать ситуацию» в Азовском море
Царьградвчера в 17:26
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине
СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты
Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета»
Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Туск: Британия и ЕС останутся друзьями
Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов
Ранее 25 ноября в ДНР заявили об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ленинское 10 минами.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Ирак отказал США в компенсациях за «военную поддержку»
Руководство Ирака как минимум дважды отвергало требования президента США Дональда Трампа относительно компенсаций за военную поддержку Багдада Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши
Украинские владельцы автомобилей, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать КПП на границе с Польшей в Волынской и Львовской областях.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Замминистра энергетики Казахстана Шкарупа освобожден от должности
Подозреваемый в хищениях заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа освобожден от должности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В Швейцарии проводится референдум о выплатах «за коровьи рога»
В Швейцарии в воскресенье, 25 ноября, проводится референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, не удаляющим рога у своих коров и коз, передает швейцарская вещательная компания RTS.
Обновлено вчера в 23:09