с чего всё началось

НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.

Политика Политика США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Политика Политика МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией

Политика Политика Полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы на фоне возможного введения в стране военного положения.

Политика Политика Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Политика Политика Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Политика Политика На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.