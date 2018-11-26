Политика

В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море
РБК
17:39

НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
РБК17:39
с чего всё началось
НАТО призывает российские власти обеспечить беспрепятственный доступ украинским кораблям в Азовское море, сказано
 в обращении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.
Медиазона16:16

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ТАСС15:57
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Армия и оружие

ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.
Обновлено в 19:18
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США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 18:21
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МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией

Обновлено в 18:53
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Полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы

Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы на фоне возможного введения в стране военного положения.
Обновлено в 19:04
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Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.
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Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Политика

Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено в 17:45
Политика

Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Обновлено в 18:44
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На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
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В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Обновлено в 18:33
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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