НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море

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