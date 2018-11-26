Политика
В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море
В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском мореРБК17:39
НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
РБК17:39
с чего всё началось
НАТО призывает российские власти обеспечить беспрепятственный доступ украинским кораблям в Азовское море, сказано в обращении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.Медиазона16:16
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Политика
Задержанные корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи
Три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Черном море за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи.
Обновлено в 20:28
Политика
В США стреляли резиновыми пулями по мигрантам на границе с Мексикой
Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой.
Обновлено в 20:07
Политика
СНБО Украины рассмотрит возможность введения военного положения
Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления о режиме военного положения.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 20:31
Политика
МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией
Обновлено в 20:31
Политика
В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами
Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел неподалеку посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт в соответствии с графиком.
Обновлено в 20:43
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено в 20:38
Политика
Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.
Обновлено в 18:17
Политика
Абэ окончательно запутал японцев по «курильскому вопросу»
Незадолго до очередной, уже 23-й, встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре одна из центральных японских газет «Майнити симбун» сообщила о том, что Токио хотел бы начать переговоры с обсуждения условий заключения мирного договора между двумя странами, содержащихся в Советско-японской совместной декларации 1956 года.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 18:11
Политика
В Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов расценил незаконное пересечение госграницы РФ тремя украинскими военными кораблями, как спланированную провокацию.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Ударная группировка американских ВМС вошла в Средиземное море
Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря.
Обновлено в 20:09