Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном мореRT на русском 14:48
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Экономика
Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных в Ираке
Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон считает Тегеран причастным к гибели более 600 американских солдат.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован
Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.
Обновлено в 22:46
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Общество
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа
Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа.
Обновлено в 21:31
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Общество
Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено в 16:31
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено в 20:36
Политика
Президент Алжира объявил об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:24
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:04
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница устроилась на новую работу
Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова после увольнения из-за фотографии в купальнике устроилась на новую работу.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Экономика
Миллиардер Мордашов купит крупную долю в сети гипермаркетов «Лента»
Компания Мордашова «Севергрупп» выкупит доли у крупнейших акционеров «Ленты» — TPG Group (34,44%) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%).
Обновлено в 03:12
Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено в 14:32
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46