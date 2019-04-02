Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном мореRT на русском 14:48
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Политика
Лавров заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы»
Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы".
Обновлено в 11:59
Политика
В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400
Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов
Обновлено в 14:14
Гаджеты
Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Экономика
ФАС предложила отменить комиссии при снятии денег в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Обновлено в 07:26
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
Гаттузо: «„Милану“ следует играть менее трусливо»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поговорил с журналистами Sky о причинах неудач в матче с "Удинезе" (1:1).
Обновлено в 17:31
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика
Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией.
Обновлено в 13:16
Футбол
«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии
"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Политика
Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике
Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
Обновлено в 18:03
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Культура
В конкурсе «Юная Мисс Россия 2019» победила девушка из Твери
30 марта в Москве известный художник-модельер Вячеслав Зайцев провел конкурс красоты.
Обновлено в 06:28
Авто
Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России
Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что любит золото
Обновлено в 18:42