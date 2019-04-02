Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном мореRT на русском 14:48

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Госдеп захотел обсудить с НАТО «все элементы российской угрозы»

Взгляд.ру16:22

Госдепартамент: на министерской встрече НАТО примут пакет мер, касающийся Черного моря

ТАСС16:21

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

RT на русском14:48

Постпред США при НАТО рассказала о готовящемся «пакете мер в Черном море»

РИА Новости18:12

Госдеп анонсировал новые санкции за действия России в Черном море

Телеканал 360°12:40

Страны НАТО обсудят «весь спектр угроз» со стороны России

ФАН12:56

Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу»

Газета.Ru11:12
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Политика

Лавров заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы»

Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы".
Обновлено в 11:59
Политика

В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400

Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов

Обновлено в 14:14
Гаджеты

Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
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Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков в НХЛ

Обновлено в 02:46
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Обновлено в 15:48
Экономика

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Экономика

ФАС предложила отменить комиссии при снятии денег в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Обновлено в 07:26
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе

Обновлено вчера в 09:41
Футбол

Гаттузо: «„Милану“ следует играть менее трусливо»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поговорил с журналистами Sky о причинах неудач в матче с "Удинезе" (1:1).
Обновлено в 17:31
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика

Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией.
Обновлено в 13:16
Футбол

«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии

"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Политика

Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике

Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
Обновлено в 18:03
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Культура

В конкурсе «Юная Мисс Россия 2019» победила девушка из Твери

30 марта в Москве известный художник-модельер Вячеслав Зайцев провел конкурс красоты.
Обновлено в 06:28
Авто

Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России

Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.
Обновлено в 10:35
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Екатерина Андреева призналась, что любит золото

Обновлено в 18:42
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