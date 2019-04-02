В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном мореRT на русском 14:48

Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США. Встреча состоится с 3 по 4 апреля.

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Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

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