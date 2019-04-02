Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном мореRT на русском 14:48
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Автоспорт
Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»
Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено в 05:52
Технологии
В Facebook мошенники рассказывали о несуществующих льготах
Сотни объявлений о несуществующих налоговых льготах были выложены на фейсбуке, передает Associated Press.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Музыка
Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Авто
Новым главой Volkswagen в России стал Томас Мильц
Компания Volkswagen объявила о смене руководства в российском подразделении — новым главой немецкого автопроизводителя в России стал Томас Мильц.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
В службу "112" во вторник, 2 апреля, позвонили медики, которые рассказали, что в частном доме на улице Зирекле в Советском районе столицы Татарстана из-за отравления, предположительно, угарным газом пострадали шесть человек - 48-летний мужчина, его 41-летняя супруга, 15-летний мальчик и три девочки в возрасте 12-ти, шести и четырех лет.
Обновлено в 06:43
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Кино
Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице
Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Политика
Шувалов рассказал Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики
Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложил президенту Владимиру Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики.
Обновлено в 08:12
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
Территория советского автогиганта сохранила историческую преемственность, только отсюда теперь будут выходить "Мерседесы" Но глаз приковывают не столько отполированные до блеска машины, сколько облик самого дилерского центра.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21
Обновлено в 16:17
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 14:23
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21