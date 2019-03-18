В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым моремVevby.ru 18 марта в 16:30

В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит. Ученые сообщают, что мощность взрыва была сравнима с ударной волной от десяти бомб, сброшенных на Хиросиму. Об этом пишет издание Sky News.

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

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