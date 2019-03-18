Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым моремVevby.ru вчера в 16:30

В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит. Ученые сообщают, что мощность взрыва была сравнима с ударной волной от десяти бомб, сброшенных на Хиросиму. Об этом пишет издание Sky News.
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В сети появилось видео мощного взрыва метеора

RT на русском12:38

В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

РБК10:37

Опубликовано видео мощного взрыва метеорита над Камчаткой

Российская газета03:05

Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

РИА Новости06:34

Камера спутника засняла момент взрыва метеорита над Камчаткой

Телеканал 360°05:58

Взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео

Газета.Ru08:56

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено в 05:20
Экономика

Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов

Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика

Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено в 20:34
Политика

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подает в отставку

Обновлено в 11:31
Общество

Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»

Обновлено в 14:33
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Здоровье

В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам

В больницах Башкирии оптимизируют расписание врачей и упростят процесс записи.
Обновлено в 09:40
Кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Наука

Intel создаст суперкомпьютер с производительностью 1 экзафлопс

Компания Intel совместно с Cray Computing построит для Министерства энергетики США суперкомпьютер Aurora, который сможет производить 1 квинтиллион (1018) вычислительных операций в секунду.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина

Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено в 21:41
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Футбол

ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта

Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено в 16:05
Политика

Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта

Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено в 22:12
Политика

Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 19:19
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено в 18:31
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