В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым моремРИА Новости вчера в 13:25

В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА. Этот взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году.

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

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