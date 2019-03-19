Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым моремРИА Новости вчера в 13:25

В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА. Этот взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году.
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В сети появилось видео мощного взрыва метеора

RT на русском12:38

В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

РБК10:37

Опубликовано видео мощного взрыва метеорита над Камчаткой

Российская газета03:05

Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

РИА Новости06:34

Камера спутника засняла момент взрыва метеорита над Камчаткой

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Газета.Ru08:56

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
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