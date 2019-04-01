Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания ИндииRT на русском 14:25
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил директор NASA Джим Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире организации в Вашингтоне.
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УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
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ЦИК Украины опубликовала первые результаты выборов
Обновлено вчера в 15:56
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Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда
Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
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Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
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Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
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Телеведущая поделилась со своими подписчиками печальной новостью - у нее пропали два кольца с бриллиантами.
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Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.
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ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
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Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
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Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 06:04
Общество
Более 62 тысяч петербуржцев из-за долгов не могут уехать за границу
Из-за долгов более 62 тысяч жителей Петербурга не могут уехать из России. Их суммарный долг составляет 40,5 млрд рублей.
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Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
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Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки
В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться
Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.
Обновлено в 01:40
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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
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Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
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Авто
Toyota презентовала открытую версию минивэна HiAce в Австралии
Подразделение японского концерна Toyota в Австралии представило новую версию минивэна HiAce.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Силовики проводят обыски в здании филиала Россельхозбанка в Дагестане
"Сотрудники ФСБ в понедельник проводят обыски в здании дагестанского регионального филиала Россельхозбанка, расположенного в Махачкале", - сообщил собеседник агентства.
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Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
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Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года
Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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