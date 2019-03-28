В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКСНИА Самара 05:59

Запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) в июле может быть отложен на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Байконура могут отложить на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее "Роскосмос" сообщил, что корабль стартует к МКС 6 июля.

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

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