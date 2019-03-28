Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКСНИА Самара 05:59
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Байконура могут отложить на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее "Роскосмос" сообщил, что корабль стартует к МКС 6 июля.
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с чего всё началось
Запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) в июле может быть отложен на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новостивчера в 20:04
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Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Силовики завершили обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее стало известно о задержании экс-главы региона Виктора Ишаева Сотрудники правоохранительных органов закончили обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.
Обновлено в 05:26
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом матче финала Запада
В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 00:00
Футбол
Эксперт оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Уфы»
Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Кино
Как Брэд Питт и Сандра Буллок не стали Нео в «Матрице»
Уилл Смит позже сокрушался, что отказался играть Нео в "Матрице", а теперь не гордится этим.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании
Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
Обновлено в 05:40
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Общество
Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ
Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Экономика
Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы
Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в больницах Москвы в апреле
В апреле столичные больницы приглашают москвичей на дни открытых дверей, передает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:34
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия
СК: Полуторагодовалая девочка умерла в Киришах не из-за ветрянки
Доследственная проверка назначена по факту гибели полуторагодовалой девочки в Киришах.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Спорт
Светлана Миронова: Все уже набегались, а на трассе – каша
Обновлено в 05:29
Происшествия
Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота
Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43