Политика

В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США
РИА Новости
21:12

Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.
РИА Новости21:12

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NASA ждет Рогозина в США, несмотря на критику Вашингтона

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NASA не реагирует на критику властей при подготовке визита Рогозина

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В NASA ответили на критику властей США по поводу визита Рогозина

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В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США

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НАСА готовится к визиту Рогозина

News.ru21:02

NASA продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне

ТАСС20:14
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
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Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
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Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

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Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters.
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Националисты проводят в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры

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Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки

Обновлено в 12:47
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
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Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
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Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Политика

В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено в 17:42
Политика

Власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Американские пограничники во вторник применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана.
Обновлено в 22:26
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Обновлено в 21:02
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Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
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Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко прокомментировал перенос новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:08
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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Джим Брайденстайн
Американский политик
Американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от 1-го избирательного округа Оклахомы, c 2018 года директор НАСА. Учился в Университете Райса и Корнеллском университете.
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