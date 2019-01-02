Политика
Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.
РИА Новости21:12
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Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 22:52
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
Обновлено в 07:46
Политика
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:42
Политика
Националисты проводят в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Политика
В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху
Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено в 17:42
Политика
Власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Американские пограничники во вторник применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана.
Обновлено в 22:26
Политика
Спутник НОРАД прекратил свое существование
Обновлено в 21:02
Политика
Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
Обновлено в 10:58
Политика
Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко
Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко прокомментировал перенос новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:08