Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.

В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США

Политика Политика Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким» Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Политика Политика Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

Политика Политика Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters.

Политика Политика Националисты проводят в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры

Политика Политика Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Политика Политика Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.

Политика Политика Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом» В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".

Политика Политика В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.

Политика Политика Власти США применили слезоточивый газ против мигрантов Американские пограничники во вторник применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана.

Политика Политика Спутник НОРАД прекратил свое существование

Политика Политика Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.