Космос

В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКСТАСС 03:00

Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
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«Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы для безопасности МКС и экипажа

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Названа возможная причина неудачной стыковки «Союза»

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Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
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