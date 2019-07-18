Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное делоВести.Ru 12:29
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело. Гражданки России пропали на прошлой неделе, 13 июля, сообщается на сайте посольства страны в Федеративной Республике Германия.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
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Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров
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На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
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СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
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«Галатасарай» арендовал хавбека Сери у «Фулхэма»
Полузащитник "Фулхэма" Жан-Микаэль Сери будет выступать на правах аренды за "Галатасарай" в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт турецкой команды.
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта
Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
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Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
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В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
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Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
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Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.
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BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.
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В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.
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Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
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Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА
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Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
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В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.
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