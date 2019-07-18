Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянкиТАСС 12:26
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в ФРГ, опубликованном на сайте дипмиссии.
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Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:18
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро
"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол
Юрген Клопп: «На предсезонке Милнер выглядит так, будто ему 20 лет»
Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года и выиграл в составе красных Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:20
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Гаджеты
Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей
Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Футбол
УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи
3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к еврокубковым турнирам сезона-2019/20, УЕФА после проведения расследование по делу об участии в договорных матчах одобрил участие "Мехелена" в групповой стадии Лиги Европы, клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19.
Обновлено в 16:07
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21