Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянкиТАСС 12:26

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в ФРГ, опубликованном на сайте дипмиссии.
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В Мюнхене пропали две гражданки России

Газета.Ru15:42

В Мюнхене пропали две россиянки

РИА Новости12:40

В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок

РБК12:16

В Мюнхене пропали две россиянки

ТАСС12:26

В Мюнхене пропали две россиянки

Интерфакс12:24

В Мюнхене пропали две россиянки

RT на русском12:32

Посольство РФ: две россиянки исчезли в Мюнхене

РЕН ТВ12:14
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика

Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами

Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Обновлено в 13:16
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:18
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Интернет

Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
Обновлено в 15:06
Гаджеты

Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон

Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол

Юрген Клопп: «На предсезонке Милнер выглядит так, будто ему 20 лет»

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года и выиграл в составе красных Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:20
Политика

Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Наука

Впервые получено фото квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Здоровье

Центр общей врачебной практики откроют в Новом Ступино в ноябре

Обновлено в 12:07
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Гаджеты

Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей

Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Футбол

УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи

3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к еврокубковым турнирам сезона-2019/20, УЕФА после проведения расследование по делу об участии в договорных матчах одобрил участие "Мехелена" в групповой стадии Лиги Европы, клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19.
Обновлено в 16:07
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
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