Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд.

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

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