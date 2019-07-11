Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦРИА Новости 04:26
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд.
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Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Политика
МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана
Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Авто
Bentley представил концепт EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей
Семь вынесенных матчей пройдет в предстоящем регулярном сезоне КХЛ
В рамках календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клубы в регулярном сезоне-2019 / 20 проведут семь вынесенных матчей, заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский КХЛ в четверг представляет полный вариант календаря лиги на сезон-2019 / 20.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Невское ПКБ показало макет атомного авианосца «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне в Петербурге Невское проектно-конструкторской бюро 10 июля показало макет авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 13:55
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»
Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Рома» представила новую гостевую форму с изображением молнии
«Рома» презентовала комплект новой гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Похороны на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой
Обновлено в 02:33
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер
«Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК об отстранении от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии
Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35