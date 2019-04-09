Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьянойРИА Новости 06:26
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Информацию о проживании детей в антисанитарии в Мытищах проверяют следователи
Подмосковье Сегодня03:12
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Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
Обновлено в 07:20
Политика
Путин проведет несколько встреч на Международном арктическом форуме
Президент Владимир Путин проведет несколько встреч на Международном акртическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Футбол
Бабаев: «Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев во время презентации социальной программы «Урок ЦСКА» рассказал о целях этого мероприятия.
Обновлено в 08:44
Политика
Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ
В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
Произведенный НОВАТЭКом сжиженный газ вытесняет трубопроводный газ «Газпрома» с рынка Северо-Западной Европы, из-за этого бюджет в 2018 году недополучил 30 млрд руб. — такая позиция содержится в письме зампреда правления компании Виталия Маркелова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют
Государственный комитет по развитию и реформам Китая (бывший Госплан) рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в стране.
Обновлено в 07:55
Общество
Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин
Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Авто
Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Культура
Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт
Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Экономика
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег
Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян
В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Туапсе члены ОПГ получили сроки за покушение на братьев-бизнесменов
Двое членов организованной преступной группы (ОПГ) получили по 16 лет строгого режима со штрафом в 200 рублей за покушение и приготовление к убийству двух лиц по найму, совершенных на побережье Краснодарского края.
Обновлено в 08:38