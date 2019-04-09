В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьянойРИА Новости 06:26

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

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