Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости вчера в 15:14

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Опека обещала вернуть детей кормившей их отходами россиянке после ремонта

Lenta.ru09:58

Мать обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах детей вернулась домой пьяной

RT на русском07:33

СК проверит условия жизни детей, которых изъяли из семьи в Мытищах

Телеканал 360°03:48

СК начал проверку информации о проживании детей в захламленной квартире в Мытищах

РИАМО05:53

МВД: Четверых найденных в захламленной квартире детей передали органам опеки в Мытищах

Агентство Москва05:45

Омбудсмен рассказала, как мать из Мытищ может вернуть четверых детей

РИА Новости06:30

СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах

РБК04:59
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Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
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Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
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Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
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Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
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В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга

Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
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Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 09:59
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Комитет Госдумы доработал законопроект о рунете

Комитет Госдумы по информполитике поддержал ряд поправок в законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости.
Обновлено в 10:19
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Политика

Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин прокомментировал решение Трампа по Голанским высотам

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал свои первые комментарии относительно признания США Сирийских Голанских высот территориями Израиля.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Пассажиры рейса Канкун-Москва провели 13 часов в холодном самолете

Пассажиры рейса Канкун-Москва рассказали о крайне некомфортных условиях перелета.
Обновлено вчера в 13:44
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Политика

Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от демократических преобразований в политике и экономике.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Происшествия

Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию

Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Спорт

Миллионер организует «королевскую битву» в реальной жизни на частном острове

Неназванный миллионер объявил о поиске подрядчика для организации реального матча в жанре видеоигр «королевская битва», который пройдет на частном острове.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Игры

Авторы ремейка Resident Evil 2 начали продавать разблокировку бонусов

Несколько дней назад Capcom начала продавать моментальную разблокировку игровых бонусов для ремейка Resident Evil 2, которые ещё с релиза можно открыть прямо в игре: какие-то за прохождение проекта, какие-то — за выполнение иных условий.
Обновлено вчера в 08:58
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