Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости вчера в 15:14
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 09:59
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Комитет Госдумы доработал законопроект о рунете
Комитет Госдумы по информполитике поддержал ряд поправок в законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости.
Обновлено в 10:19
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин прокомментировал решение Трампа по Голанским высотам
Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал свои первые комментарии относительно признания США Сирийских Голанских высот территориями Израиля.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Пассажиры рейса Канкун-Москва провели 13 часов в холодном самолете
Пассажиры рейса Канкун-Москва рассказали о крайне некомфортных условиях перелета.
Обновлено вчера в 13:44
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от демократических преобразований в политике и экономике.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию
Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Спорт
Миллионер организует «королевскую битву» в реальной жизни на частном острове
Неназванный миллионер объявил о поиске подрядчика для организации реального матча в жанре видеоигр «королевская битва», который пройдет на частном острове.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Игры
Авторы ремейка Resident Evil 2 начали продавать разблокировку бонусов
Несколько дней назад Capcom начала продавать моментальную разблокировку игровых бонусов для ремейка Resident Evil 2, которые ещё с релиза можно открыть прямо в игре: какие-то за прохождение проекта, какие-то — за выполнение иных условий.
Обновлено вчера в 08:58