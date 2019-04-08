Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости 15:14
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре
Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Экономика
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб. Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки.
Обновлено в 17:58
Экономика
В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов
Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено в 23:26
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Футбол
Главный тренер ЦСКА назвал своего фаворита Лиги чемпионов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено в 15:36
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено в 11:48
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Хоккей
Это за них тащит Метсола. Семья лучшего вратаря КХЛ
Обновлено в 20:21
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:38
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Общество
Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом
На «Управляем вместе» открыто еще три раздела с обратной связью от жителей края.
Обновлено в 22:00
Авто
Американский автогигант заявил о закрытии заводов в России
Ведь в связи с закрытием заводов под сокращение попадут сразу несколько тысяч человек.
Обновлено в 00:47
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Экономика
«ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле - министр
Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
Обновлено в 22:39
Общество
Красноярский парк «Роев ручей» начали обрабатывать от клещей
На остальных территориях дезинсекция начнется в конце апреля В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" начали обработку от клещей.
Обновлено в 23:28
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено в 22:59