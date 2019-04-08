В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости 15:14

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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