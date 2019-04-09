Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости вчера в 15:14

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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В полиции сообщили обстоятельства обнаружения детей в квартире в Мытищах

РБК11:13

Опека обещала вернуть детей кормившей их отходами россиянке после ремонта

Lenta.ru09:58

СК проверит условия жизни детей, которых изъяли из семьи в Мытищах

Телеканал 360°03:48

СК начал проверку информации о проживании детей в захламленной квартире в Мытищах

РИАМО05:53

МВД: Четверых найденных в захламленной квартире детей передали органам опеки в Мытищах

Агентство Москва05:45

Омбудсмен рассказала, как мать из Мытищ может вернуть четверых детей

РИА Новости06:30

Мать обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах детей вернулась домой пьяной

RT на русском07:33
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Политика

Путин ответил президенту Финляндии на слова про санкции и Крым

Российский лидер Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинисте, который заявил, что РФ виновата в санкциях.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Общество

Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин

Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару

Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.
Обновлено в 11:25
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов

Обновлено в 04:16
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 06:05
Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Недвижимость

В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные дома

В Минэкономразвития считают, что условия кредитования индивидуального жилищного строительства должны быть сопоставимы с условиями по покупке жилья в ипотеку в многоквартирном доме, "в том числе за счет субсидирования процентной ставки".
Обновлено вчера в 22:49
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Галина Боб представила весенний образ

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб порадовала поклонников новым образом. Приход весны актриса отметила переменами во внешности.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено в 03:14
Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Футбол

Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск

Обновлено вчера в 09:28
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Футбол

Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты

Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
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