Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости вчера в 15:14

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах

РБК04:59

СК начал проверку информации о проживании детей в захламленной квартире в Мытищах

РИАМО05:53

МВД: Четверых найденных в захламленной квартире детей передали органам опеки в Мытищах

Агентство Москва05:45

Омбудсмен рассказала, как мать из Мытищ может вернуть четверых детей

РИА Новости06:30

Информацию о проживании детей в антисанитарии в Мытищах проверяют следователи

Подмосковье Сегодня03:12

СК проверит условия жизни детей, которых изъяли из семьи в Мытищах

Телеканал 360°03:48

СК начал проверку информации о проживании детей в захламлённой квартире в Мытищах

RT на русском03:38
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Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Авто

Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Кино

Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Политика

Владимир Путин приедет в Петербург для участия в Арктическом форуме

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Обновлено в 06:01
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Кино

Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Политика

В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

На Украину прибудут более 150 элитных десантников из США

Обновлено в 04:08
Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Театры

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

Обновлено в 03:16
Политика

ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить

На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Обновлено в 04:51
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

В Казахстане назначили досрочные президентские выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов.
Обновлено в 03:32
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
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