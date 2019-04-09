Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартиреРИА Новости вчера в 15:14
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Информацию о проживании детей в антисанитарии в Мытищах проверяют следователи
Подмосковье Сегодня03:12
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Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Авто
Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
Обновлено в 06:01
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Кино
Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Политика
В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить
На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
В Казахстане назначили досрочные президентские выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов.
Обновлено в 03:32
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00