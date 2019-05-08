В Мьянме разбился самолет из БангладешРИА Новости 11:29

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники. В авиакомпании заявили, что это была жесткая посадка.

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

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