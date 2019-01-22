Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской областиИзвестия вчера в 06:50

Отмечается, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд. Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке в Мурманской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах. "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область).
ТАССвчера в 06:49

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Последние полёты северян

Северпост03:33

При крушении бомбардировщика в Мурманской области погибли три человека

Nord-News01:48

Пострадавшего при крушении Ту-22М3 под Мурманском летчика могут перевезти в Москву

ТАССвчера в 12:43

Жертвами крушения Ту-22М3 в Мурманской области стали три летчика

РИА Новостивчера в 09:55

Потушить упавший в Мурманской области Ту-22М3 пока не удалось

Интерфаксвчера в 07:44

На аэродром под Мурманском вылетела комиссия для расследования катастрофы Ту-22М3

ТК Звездавчера в 10:12

Бомбардировщик Ту-22 разбился в Мурманской области

Тольятти-Новостивчера в 06:58
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом

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Космос

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Население России снизилось впервые за 10 лет

Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
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Наука

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Технологии

Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

Эксперты разошлись во мнениях о том, как повлияет на стабильность Рунета назначенное на 1 февраля (так называемый DNS Flag Day) прекращение поддержки устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).
Обновлено в 10:09
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Спорт

Алина Загитова лидирует после короткой программы

Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
Обновлено в 12:17
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

В школах Кузбасса малообеспеченные дети падают в голодные обмороки

Обновлено в 04:27
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Xiaomi показала на видео свой первый складной смартфон

Президент китайской компании Xiaomi Линь Бинь опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo видео, где показан прототип складного смартфона.
Обновлено в 10:39
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

Обновлено в 14:12
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Экономика

Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка

Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено в 10:12
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Космос

Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard

Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Кино

Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в педофилии

Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер получил новые обвинения в растлении несовершеннолетних сразу от четырех мужчин.
Обновлено в 10:59
Авто

Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

Обновлено в 09:35
Наука

В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»

Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Экономика

Правительство отложило изменение энерготарифов для населения

Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

В Москве отменили зимний велопарад

Команда Letʼs bike it! не будет проводить четвертый зимний велопарад, который был запланирован на 3 февраля в Москве, из-за условий мэрии.
Обновлено в 09:52
Авто

Ford обновил пикап Ranger для европейского рынка

Компактный пикап Ford Ranger, позиционируемый как самый проходимый автомобиль в своем сегменте, получил ряд обновлений для европейского авторынка.
Обновлено в 10:28
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