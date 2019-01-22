Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3РИА Новости 06:49

ЧП произошло на авиабазе Оленья в поселке Высокий. По данным ведомства, во время планового полета самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился. При этом погибли два члена экипажа.
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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке в Мурманской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах. "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область).
ТАСС06:49

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Интерфакс07:44

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

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Бомбардировщик Ту-22 разбился в Мурманской области

Тольятти-Новости06:58

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Би-порт07:29

Специалисты ПАО «Туполев» примут участие в расследовании причин крушения Ту-22М3

ТАСС08:04

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился под Мурманском

ТК Звезда06:48
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Происшествия

Появилось видео с места посадки захваченного самолета Сургут–Москва

В Сети появилось видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный пассажиром самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут–Москва.
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Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

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Происшествия

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Пропавших моряков в Черном море пока не нашли

Операция по поиску десяти пропавших без вести моряков при пожаре на судах в Черном море пока не дала результатов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров

Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.
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Происшествия

В Москве женщина избила таксиста и угнала его машину

Правоохранители в Москве задержали 27-летнюю девушку, которая поругалась с водителем такси, избила его и угнала машину, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
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В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда

В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Кирове пьяный водитель сбил троих пешеходов на тротуаре

Обновлено в 07:34
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Шесть детей отравились в школе Петербурга, четверо госпитализированы

Шесть учеников девятого класса отравились в школе №633 в Калининском районе Санкт-Петербурга, четверо из них госпитализированы.
Обновлено в 06:44
Происшествия

СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского

Как подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело против Вышинского нарушает свободу слова.
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Происшествия

В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля

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Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Подростки устроили массовое побоище в Твери

Биты у них подростки отобрали, а саму женщину и их дочерей — избили. 21 января другая группа подростков нашла этих троих подростков.
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Полиция отпустила Настю Рыбку и Алекса Лесли под подписку о явке

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