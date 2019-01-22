Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3РИА Новости 06:49
ЧП произошло на авиабазе Оленья в поселке Высокий. По данным ведомства, во время планового полета самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился. При этом погибли два члена экипажа.
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с чего всё началось
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах. "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область).ТАСС06:49
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