Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в МурманскеЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:19

Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Сгоревший Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», по последним данным, унес жизни 41 пассажира, члены экипажа выжили.
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В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево

КП - Мурмансквчера в 19:34

В Мурманской области объявлен траур

Северпоствчера в 18:08

Ряд официальных мероприятий Андрея Чибиса отменены из-за траура

Би-портвчера в 19:12

В Заполярье объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой SSJ-100

Интерфаксвчера в 18:54

Андрей Чибис выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе

Мурманский вестниквчера в 18:28

В Мурманской области объявлен трехдневный траур

Вечерний Мурмансквчера в 18:21

Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после ЧП с самолетом в Шереметьеве

ТАССвчера в 18:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия

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Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

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Обновлено в 00:40
Происшествия

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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

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Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

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Дети погибших военных РФ и Сирии отправились на отдых в «Артек»

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«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

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Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

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Глава WADA: критики восстановления РУСАДА преследуют политические цели

Критики решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) преследуют политические, а не спортивные цели, заявил глава WADA Крэйг Риди.
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14-летней девочке в Барнауле сделали редчайшую операцию

Ортопеды сделали редкую операцию 14-летней жительнице Барнаула, у которой синдром выхода из грудной клетки.
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В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
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Происшествия

Расследование дела о ЧП в Шереметьево передали в центральный аппарат СК России

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России займется расследованием уголовного дела о происшествии в аэропорту Шереметьева в воскресенье, 5 мая.
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WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
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Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
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Происшествия

Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации

После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
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Цены на «черное золото» эталонных марок существенно снижаются в ходе сегодняшних торгов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары.
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