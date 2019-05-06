В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской областиРоссийская газета 04:26

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис. На данный момент установлены не все личности жертв катастрофы.

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

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