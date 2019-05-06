Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской областиРоссийская газета 04:26

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис. На данный момент установлены не все личности жертв катастрофы.
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В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево

РИА Новости05:15

Власти Мурманской области сообщили, сколько жителей региона погибли при крушении SSJ-100

ТАСС05:40

Черный день и очень тяжелая ночь в истории Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе в столичном аэропорту Шереметьево

ГТРК Мурман04:50

В авиакатастрофе в Шереметьево погибло 26 человек из Мурманской области

Би-порт03:59

В авиакатастрофе погибли 26 жителей Мурманской области

Северпост03:32

В пожаре на авиалайнере «Суперджет», в том числе, погибли два сотрудника правительства Мурманской области

ТВ-2103:41

В Заполярье объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой SSJ-100

Интерфаксвчера в 18:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

Обновлено в 04:59
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Происшествия

Пострадавшая в катастрофе в Шереметьево пришла в сознание

Одна из пассажирок сгоревшего в "Шереметьево" лайнера, госпитализированная в крайне тяжелом состоянии, пришла в сознание.
Обновлено в 04:30
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника «Суперджета» выплатят 5 млн рублей

Глава Минтранса Евгений Дитрих подтвердил, что бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев погиб в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, его семье выплатят 5 млн рублей, такие же выплаты могут получить родственники погибших пассажиров.
Обновлено в 05:11
Общество

Паслер устроил выходной для чиновников из-за православной традиции

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер объявил для местных чиновников выходной из-за православной Радоницы — дня поминовения усопших.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы Superjet в Шереметьево

Обновлено в 03:10
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Гаджеты

FT: ЕС проведёт расследование против Apple из-за жалобы Spotify

Регуляторы Евросоюза по вопросам конкуренции решили начать антимонопольное расследование в отношении компании Apple после поступившей жалобы от музыкального сервиса Spotify.
Обновлено в 02:32
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
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