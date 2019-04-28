В Москву возвращаются ночные заморозкиМосковский Комсомолец 03:26

По данным центра "Фобос", ближайшие дни будут сухими, осадков не ожидается, однако днем воздух прогреется в столице только до 10-12 градусов. В ночь на понедельник, 29 апреля, будет около нуля в городе и до минус 3 по области. Во вторник ожидается такая же температура.

Шоу-бизнес Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.

Политика В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Автоспорт Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.

Армия и оружие Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.

Путешествия Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.

Политика Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.

Музыка Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети» На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.

Политика Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

Шоу-бизнес Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Телеведущую едва не распяли за снимок, на котором она позирует на фоне храма.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Авто Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Происшествия Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Политика Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.