В Москву вернется 30-градусная жараИнтерфакс 06:00

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Политика Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Наука Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.

Происшествия Два взрыва произошли на заводе в Дзержинске В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.

Общество Немцам разрешат питаться из мусорных контейнеров Власти немецкого Гамбурга планируют разрешить жителям брать еду из помоек и мусорных ящиков.

Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Авто Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Общество Жителям голландской провинции раздали духи с запахом экстази В нидерландском городе Хертогенбосе началась кампания, в рамках которой местным жителям раздают духи с ароматом наркотического вещества – экстази.

Политика Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.

Политика США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

Происшествия Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Футбол Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» в следующем сезоне.

Экономика Центробанк обязал кредитные организации защищать IT-системы от хакеров Банк России обязал все кредитные организации защищать от хакерских атак мобильные приложения и IT-системы, которые используются при оформлении и ведении счетов юридических и физических лиц, а также при открытии вкладов и выдаче кредитов.