Общество
В Москву вернется 30-градусная жараИнтерфакс 06:00
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
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с чего всё началось
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Интерфакс06:00
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Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
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Армия и оружие
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Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
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Происшествия
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Обновлено в 08:47
Политика
В Харькове повалили бюст маршала Жукова
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
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Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
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Политика
В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
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Похороны Рейеса состоятся завтра
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Футбол
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Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
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Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
В Петербурге первопроходцами формата фабрик-кухонь уже стали премиальные ретейлеры «Азбука вкуса» и «Лэнд», а также «Интерторг» (сети Spar, «Семья»).
Обновлено в 07:33
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
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Происшествия
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Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
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Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
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Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
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Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
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Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма
По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.
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Музыка
Леди Гага упала во время выступления
Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе.
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Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
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Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
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Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.
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