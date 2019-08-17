Общество

В Москву вернется 30-градусная жараРоссийская газета 05:46

Во вторник и в среду воздух может прогреться до 30 градусов, сообщает сайт "Метеовести". Потепление москвичи заметят уже в понедельник - столбик термометра покажет 26 - 28 тепла. Во вторник ожидается уже настоящая жара - 29 - 31 выше нуля.
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с чего всё началось

Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Москву накроет мощное потепление

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Мощное потепление: 30-градусную жару прогнозируют в Москве

Москва 2402:50

До 30 градусов: синоптики пообещали москвичам возвращение лета в столицу

Вечерняя Москва02:47
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Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители

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На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
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Культура

Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли

Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона.
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Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

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Политика

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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика

Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций

Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Мародеры разбирают по частям экстренно севший в поле самолет

Обновлено в 06:33
Футбол

«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе

Напомним, что футбольный «Рубин» начал сезон на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине

На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Два человека умерли от отравления маслом в Ульяновске

Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Авто

83% россиян используют машины не только по назначению

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Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Политика

Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии

Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.
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Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»

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На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»

Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
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Samsung и LG сокращают производство дисплеев

Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
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Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
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Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

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