Общество
В Москву вернется 30-градусная жараРоссийская газета 05:46
Во вторник и в среду воздух может прогреться до 30 градусов, сообщает сайт "Метеовести". Потепление москвичи заметят уже в понедельник - столбик термометра покажет 26 - 28 тепла. Во вторник ожидается уже настоящая жара - 29 - 31 выше нуля.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Культура
Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли
Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
Напомним, что футбольный «Рубин» начал сезон на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Два человека умерли от отравления маслом в Ульяновске
Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома
В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре
Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.
Обновлено в 07:28
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство дисплеев
Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено в 00:04
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49