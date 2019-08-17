МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Во вторник и в среду воздух может прогреться до 30 градусов, сообщает сайт "Метеовести". Потепление москвичи заметят уже в понедельник - столбик термометра покажет 26 - 28 тепла. Во вторник ожидается уже настоящая жара - 29 - 31 выше нуля.

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