Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.

с чего всё началось

Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Вчера знаменитость успел посетить с экскурсией Кремль и увидеть красоты нашей столицы.

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