Общество
В Москву придет сильное похолоданиеРИА Новости 10:31
В начале следующей недели в российскую столицу придет холодный арктический воздух, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Политика
Путин поручил учитывать мнение местных жителей по полигону в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено в 12:59
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Политика
Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.
Обновлено в 13:01
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Авто
Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью
Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Общество
Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге
Обновлено в 09:11
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Футбол
Михайлович прошел первый курс химиотерапии
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
Обновлено в 12:44
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.
Обновлено в 07:24
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия
Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки
Врачам удалось избежать ампутации избитой тетей девочки из Ингушетии, заявили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Футбол
Вратарь «Монако» перешел в «Лорьян»
Голкипер «Монако» Поль Нарди стал игроком «Лорьяна». Отмечается, что 25-летний игрок уже прибыл в расположение «Лорьяна».
Обновлено в 10:21
Музыка
«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube
"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено 21 июля в 10:56
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пришел в ужас от того, что большинство украинцев выступают за хорошие отношения с Москвой, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53