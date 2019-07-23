Общество
В Москву придет сильное похолоданиеРИА Новости 10:31
В начале следующей недели в российскую столицу придет холодный арктический воздух, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Общество
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции
Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 15:41
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Общество
Объединение «Казанские крановщики» грозит массовой забастовкой
Объединение, называющее себя «Крановщиками Казани» грозит массовыми забастовками.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Как сложилась судьба актеров фильма «Не могу сказать «Прощай»
Виновным был признан Сергей Просветов. У них с Настей был общий приятель – актер Александр Савченко, он скончался еще в начале 90-х году.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
СТЁПКИН Фёдор Тимофеевич
20 июля 2019 года на 91-м году скончался заслуженный военный лётчик СССР генерал-лейтенант в отставке СТЁПКИН Фёдор Тимофеевич, заместитель командующего ВВС Дальнего востока по боевой подготовке в 1979–1989 годы.
Обновлено в 18:30
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Аномальный приток мигрантов объяснил Росстат
Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия
Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в Китае
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.
Обновлено в 08:28
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Общество
Самый короткий IQ тест состоит из трех вопросов
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной
Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено в 08:37
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26