Общество

В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета вчера в 09:22

В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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В Москве в выходные ожидаются перепады температур

Москва 2404:40

Синоптики пообещали резкое похолодание из-за ультраполярного вторжения

News.ruвчера в 07:16

Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных

РИА Новости04:31

Погода поиграется с москвичами на выходных

Газета.Ru04:38

Москву предупредили о резком похолодании

Взгляд.рувчера в 07:23

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

Известиявчера в 07:20

Москвичей предупредили о резких перепадах температуры 27 и 28 июля

Вечерняя Москва04:45
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Финансы

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия

МЧС: ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Два ребенка погибли, двое находятся в реанимации в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 01:13
Гаджеты

WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах с KaiOS

Компании Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили о выходе версии мессенджера WhatsApp для операционной системы KaiOS.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Обновлено в 02:11
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Брянске на улице убили молодого мужчину

По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
Обновлено в 01:33
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:15
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Станислав Садальский заявил своим поклонникам, что они никому не нужны

Станислав Садальский опубликовал очередной пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором обратился к поклонникам.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон может объявить о беременности в конце года

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Совместное воздушное патрулирование России и Китая взволновало США

Накануне, 23 июля, Россия и Китай впервые совершили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 01:54
Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае

Обновлено 22 июля в 15:18
Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Футбол

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Индия проведет первые военные учения в космосе

Вооружённые силы Индии до 28 июля планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx.
Обновлено в 03:51
Космос

До начала космической миссии ОАЭ на Марс остается год

23 июля 2019 года Космическое агентство ОАЭ и Mohammed bin Rashid Space Centre запустили обратный отсчет до начала космической миссии на Марс.
Обновлено в 02:21
Футбол

Зидан: «Бэйл хорошо сыграл с „Арсеналом“, но ситуация не изменилась»

Ранее СМИ сообщали, что на Бэйла претендуют несколько китайских клубов, предлагающих ему высокую зарплату.
Обновлено в 02:26
Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
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