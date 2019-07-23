Общество
В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета вчера в 09:22
В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Финансы
Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия
МЧС: ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае
Два ребенка погибли, двое находятся в реанимации в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 01:13
Гаджеты
WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах с KaiOS
Компании Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили о выходе версии мессенджера WhatsApp для операционной системы KaiOS.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Брянске на улице убили молодого мужчину
По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
Обновлено в 01:33
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:15
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Станислав Садальский заявил своим поклонникам, что они никому не нужны
Станислав Садальский опубликовал очередной пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором обратился к поклонникам.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон может объявить о беременности в конце года
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Совместное воздушное патрулирование России и Китая взволновало США
Накануне, 23 июля, Россия и Китай впервые совершили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 01:54
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Индия проведет первые военные учения в космосе
Вооружённые силы Индии до 28 июля планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx.
Обновлено в 03:51
Космос
До начала космической миссии ОАЭ на Марс остается год
23 июля 2019 года Космическое агентство ОАЭ и Mohammed bin Rashid Space Centre запустили обратный отсчет до начала космической миссии на Марс.
Обновлено в 02:21
Футбол
Зидан: «Бэйл хорошо сыграл с „Арсеналом“, но ситуация не изменилась»
Ранее СМИ сообщали, что на Бэйла претендуют несколько китайских клубов, предлагающих ему высокую зарплату.
Обновлено в 02:26
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52