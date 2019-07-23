Общество
В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета 09:22
В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
Обновлено в 08:41
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Музыка
Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего
Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
Обновлено в 09:24
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Футбол
Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира
В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Политика
Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
Кандидатура замглавы офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Политика
Клишас не увидел нарушения Конституции в своем законопроекте
Госдума законопроект не поддержит Телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, близкие к руководству Госдумы и Администрации президента сообщил, что законопроект Клишаса об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона не согласован с Кремлём и руководством ГД.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала, как делает свои губы пухлыми
Певица Анна Седокова устала от обвинений в злоупотреблении уколами красоты и решила раскрыть секрет своих пухлых губ.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25