Общество

В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета вчера в 09:22

В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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В Москву придет сильное похолодание

РИА Новостивчера в 10:31

Москву предупредили о резком похолодании

Взгляд.рувчера в 07:23

Синоптики пообещали резкое похолодание из-за ультраполярного вторжения

News.ruвчера в 07:16

Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении

Вечерняя Москвавчера в 07:27

Резкое похолодание придет в Московский регион в начале следующей недели

РИАМОвчера в 07:25

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

Известиявчера в 07:20

Синоптики прогнозируют «ультраполярное вторжение» в Москве

RT на русскомвчера в 07:56
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия

После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Михаил Абызов пожаловался на давление

Экс-министр недоволен действиями следствия Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Летевший из Осло в Москву самолёт «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Обновлено вчера в 08:08
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

Обновлено в 00:54
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Космос

США по-прежнему планируют доминировать в воздухе и космосе

ВВС США сообщили, что исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован 19 июля посетил три отдельных объекта в штате Флорида.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Власти закроют лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Обновлено в 01:24
Политика

Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией

Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено вчера в 18:28
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер Mi Mix 4 с квадрокамерой

Обновлено вчера в 15:30
Наука

Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей

Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено 22 июля в 11:42
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 845 тысяч гектаров

Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

Командующий войсками ЮВО вручил документы на право приобретения жилья

Средний размер жилищной субсидии, выданной в ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили в региональном управлении жилищного обеспечения.
Обновлено вчера в 18:30
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