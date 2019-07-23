Общество
В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета вчера в 09:22
В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Михаил Абызов пожаловался на давление
Экс-министр недоволен действиями следствия Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Летевший из Осло в Москву самолёт «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Космос
США по-прежнему планируют доминировать в воздухе и космосе
ВВС США сообщили, что исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован 19 июля посетил три отдельных объекта в штате Флорида.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено вчера в 18:28
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер Mi Mix 4 с квадрокамерой
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено 22 июля в 11:42
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 845 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Командующий войсками ЮВО вручил документы на право приобретения жилья
Средний размер жилищной субсидии, выданной в ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили в региональном управлении жилищного обеспечения.
Обновлено вчера в 18:30