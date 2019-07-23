Общество

В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета 09:22

В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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В Москву придет сильное похолодание

РИА Новости10:31

Москву предупредили о резком похолодании

Взгляд.ру07:23

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

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Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении

Вечерняя Москва07:27

Резкое похолодание придет в Московский регион в начале следующей недели

РИАМО07:25

Синоптики прогнозируют «ультраполярное вторжение» в Москве

RT на русском07:56

Синоптики пообещали резкое похолодание из-за ультраполярного вторжения

News.ru07:16
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Авто

Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

Обновлено в 11:40
Космос

EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

Обновлено вчера в 23:50
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Футбол

Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

Обновлено в 14:03
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Обновлено в 16:57
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пришел в ужас от того, что большинство украинцев выступают за хорошие отношения с Москвой, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:13
Космос

Цель — Луна: владелец «Тетриса» хочет построить лунный космодром

Хэнк Роджерс, который в своё время лицензировал игру «Тетрис», заявил о намерении построить перевалочную базу на Луне.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Лифт с людьми упал в одной из новостроек Севастополя

Обновлено в 11:48
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Происшествия

На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:28
Космос

Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400

Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон может объявить о беременности в конце года

Обновлено в 08:35
Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено в 20:53
Музыка

Кого ждем

Выступят 27 зарубежных и российских коллективов.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
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